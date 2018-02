Com Sting, 2ª noite de Sanremo é marcada por emoção

A segunda noite do Festival de Sanremo, que contou com shows internacionais, ficou marcada por várias apresentações que levaram emoção para o público e muita agitação. Na noite de quarta-feira (7), o ator Pierfrancesco Favino dançou ao som da música ''Despacito'' do cantor Luis Fonsi, junto com o apresentador Claudio Baglioni, e ainda arrastou Michelle Hunziker para o meio do palco.

No decorrer do evento, o cantor Sting subiu ao palco e prestou uma homenagem ao italiano Zucchero, cantando a canção ''Muoio per te''. Depois fez uma parceria com Shaggy na música ''Do not make me wait''.

Sting ainda falou amar a tradição da ópera de Verdi e Rossini, citando em especial Luciano Pavarotti. O teatro de Ariston, local do grande evento de Sanremo, recebeu ainda Biagio Antonacci tocando sua música ''Fortune You're There''. O jovem trio de tenores italianos, Il Volo, foi homenageado e aplaudido de pé pelos espectadores quando pisaram no palco.

"Voltar aqui depois de três anos é uma emoção, e ser recebido assim é uma grande honra", disseram os músicos, que venceram a competição em 2016. Eles primeiro cantaram a música "Nessun Dorma", clássico de Andrea Bocelli e que aparece com frequência no repertório do "Il Volo".

Depois, os jovens homenagearam Sergio Endrigo cantando "Canzone per te". - Terceiro dia: Nesta quinta-feira (8), as principais atrações da noite ficam por conta do cantor norte-americano James Taylor, que além de cantar alguns de seus hits, irá fazer um dueto com a italiana Giorgia. Além dele, a banda Negramaro se apresentará com a canção "La Prima Volta" e o apresentador Claudio Baglioni fará um dueto com Giuliano Sangiorgi.

Também quatro artistas vão cantar na principal competição do Festival - Eva, Mudimbi, Ultimo, Leonardo Monteiro - e os dez "Campeões" que não cantaram na quarta-feira (7): Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Giovanni Caccamo , Estado Social , Luca Barbarossa, Mario Biondi, Max Gazzè, Noemi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Renzo Rubino , The Kolors .