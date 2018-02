Bolo de US$ 1 milhão é exposto em feira nos Emirados Árabes

Um bolo em formato de noiva com o valor de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 3,2 milhões) foi colocado em exposição em uma feira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A criadora do doce é a designer Debbie Wingham. Para a produção da "Noiva de US$ 1 milhão", ela utilizou cinco diamantes, que valem US$ 200 mil cada um.

De acordo com o jornal do Oriente Médio "Khaleej Times", o bolo pesa 120 kg - sendo que 25 kg são de chocolate - e levou cinco dias para ser feito.

O currículo de Wingham ainda inclui o "bolo mais caro do mundo" (avaliado em cerca de R$ 220 milhões) e um "vestido preto de diamantes" (que custou aproximadamente R$ 16 milhões).

Mas, desta vez, o doce apresentado não será vendido. Os participantes da feira poderão consumi-lo ao final do evento, em 10 de fevereiro.

A "Bride Dubai", feira de noivas da cidade, ainda auxilia mulheres a escolherem as roupas para o casamento, organizar a lua de mel e oferece dicas para decorar a futura casa.