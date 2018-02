Exposição de Tarsila do Amaral no MoMA começa domingo

Começa no próximo domingo (11), no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), uma exposição dedicada à artista modernista brasileira Tarsila do Amaral.

Chamada "Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art In Brazil" (Tarsila do Amaral: Inventando a Arte Moderna no Brasil), a mostra já havia sido anunciada em julho de 2017 e contará com mais de 100 pinturas, rascunhos, fotos e documentos da modernista.

O museu ainda ressaltou que a exibição passará por toda a trajetória de Tarsila, desde seus estudos na Academia Julian, de Paris, até sua participação no "Manifesto Antropofágico". A artista nasceu em 1866 e foi pintora, desenhista, tradutora e uma das representantes do modernismo no Brasil.

Ela morreu em 1973, deixando obras como "Abaporu", "Operários", "Antropofagia" e "A Cuca". A exposição no MoMA ficará em cartaz até 3 de junho, no segundo andar do museu.