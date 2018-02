Homem invade palco durante abertura do Festival de Sanremo

A 68ª edição do Festival de Sanremo, competição mais tradicional da música italiana, começou nesta terça-feira (6), em uma noite marcada por uma "invasão".

Logo no início do evento, um homem conseguiu furar o forte esquema de segurança e subiu no palco do Teatro Ariston, na cidade de Sanremo. "Há dois meses tento falar com o procurador da República...", disse o invasor, antes de ser interrompido e levado embora pelos agentes.

O humorista Fiorello, que já estava no palco para sua apresentação, não perdeu a compostura e brincou: "Eu sabia que não devia ter vindo". Não se sabe o que teria motivado o protesto do invasor.

O Festival de Sanremo acontece até o próximo sábado, 10 de fevereiro.