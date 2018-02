Feira do Livro de Frankfurt homenageará Itália em 2023

A Itália será "convidada de honra" da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, em 2023. O acordo foi firmado na manhã de segunda-feira (5), pelo ministro de Bens Culturais, Dario Franceschini, e pelo diretor da exposição, Juergen Boos, na presença do presidente da Associação Italiana de Editores (AIE), Ricardo Franco Levi. Boos destacou o "otimismo" presente na literatura italiana. "No panorama cultural italiano, é evidente um novo espírito de otimismo. Depois de uma drástica mudança nos últimos anos no mercado editorial italiano, agora se percebe uma 'energia positiva'", disse.

Para Franceschini, a participação da Itália em Frankfurt em 2023 terá "forte significado simbólico", além de "afirmar a consideração pela indústria criativa italiana na Europa e no mundo". Já Levi enxerga a homenagem como uma abertura para outros países. "Esta ocasião oferecerá à Itália a oportunidade de se apresentar como protagonista no cenário alemão e de mostrar o melhor no plano internacional", declarou.

A Feira do Livro de Frankfurt é o maior evento do ramo e possui uma tradição de mais de 500 anos. A primeira edição foi realizada por editores locais, logo após a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. Desde 1998, um país é convidado de honra do evento para promover sua literatura. O Brasil já foi convidado duas vezes - uma em 1994 e outra em 2013.