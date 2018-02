Itália lança portal com 200 mil músicas gratuitas

O ministro italiano de Bens Culturais, Dario Franceschini, anunciou nesta segunda-feira (5) a inauguração de um portal de música gratuito chamado "Canzone Italia" (www.canzoneitaliana.it).

"Nasceu o portal da música italiana: Mais de 200 mil obras - de 1900 a 2000 - para escutar e se 'aprofundar' ao longo das páginas", declarou o ministro. O portal, que tem funcionamento similar ao da plataforma Spotify, é dividido em quatro grandes áreas: de 1900 a 1950; de 1950 a 2000; "Tradições Populares"; e "Contribuições Especiais".

Além disso, o site será atualizado mensalmente com aproximadamente 5 mil canções. Já há algumas playlists disponíveis, como "Napoli Ride", "Dialetti in Città" e "Ritmo Sincopato".

A criação do "Canzone Italia" é fruto de uma colaboração do Instituto para os Bens Sonoros e Audiovisuais com os ministérios da Educação e das Relações Exteriores e a Associação de Produtores Independentes, Autores, Intérpretes, Músicos, Especialistas e Colecionadores Privados (Siae).

Para Franceschini, "o portal se tornará um arquivo central do Estado". "É um trabalho enorme, muito importante até para a imagem da Itália no mundo", disse. A inauguração do site acontece um dia antes do início do Festival de Sanremo, principal competição musical da Itália e que reunirá alguns dos artistas mais celebrados do país.