Blocos de Alceu Valença e Elba Ramalho reúnem multidão no Ibirapuera

Os blocos Bicho Maluco Beleza, do cantor Alceu Valença, e Frevo Mulher, da cantora Elba Ramalho, arrastaram uma multidão até o início da noite deste sábado (3) na avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Parque do Ibirapuera. A previsão de público estimada pela prefeitura paulistana era de 100 mil pessoas.

Por volta de 12h30, o público já se concentrava para acompanhar Elba Ramalho, que seguiu no carro de som do Obelisco até o Monumento às Bandeiras, terminando sua apresentação por volta de 16h. Na sequência, Alceu Valença começou o mesmo trajeto, reunindo uma multidão até o final do dia. Ambos tinham no repertório sucessos de suas carreiras.

Nascida em Recife e atualmente morando em Itu, no interior paulista, Adriana Cristina Pereira dos Santos, 41, decidiu pular o pré-carnaval na capital ao lado dos três filhos adolescentes e da irmã. “Eu vim especialmente para ver o Alceu Valença. [O carnaval está] ótimo, muito bom, a gente vem aqui há bastante tempo já e nos últimos anos tem ficado cada vez melhor. Eu acho que está mais família. Aqui, Alceu Valença com Elba Ramalho, fechou, muito bom”, disse.

O bloco Frevo Mulher, comandado pela cantora Elba Ramalho no Ibirapuera, anima o pré-carnaval paulistano

Ao som de Elba Ramalho, Cássio Cícero da Silva Santos, de 39 anos, e seu marido aproveitaram a festa no Ibirapuera. Juntos há oito anos, o casal oficializou a união durante o carnaval do ano passado, no bloco Love Fest, na região da República, centro da cidade. “Fomo o primeiro casal a casar no Love Fest. Estamos curtindo [o bloco de Elba]. Eu sou de São Paulo, ele é de Rio Grande do Norte, Natal. Muito bom o carnaval de São Paulo, eu frequento há mais de 25 anos”, disse.

Ele contou que desde que se conheceram, ele arrasta o companheiro para a folia paulistana. “Nesse tempo todo, houve uma melhora muito grande, porque está todo mundo junto e misturado. Tem um preconceito, mas há mais compreensão com todas as pessoas”.

Programação

Esta noite ainda há outras apresentações na cidade, como no palco montado no Anhangabaú, região central. Neste domingo (4), o Monobloco sairá no entorno do Parque Ibirapuera a partir das 14h, com ponto de concentração no Obelisco. O grupo tem repertório eclético, com marchinhas tradicionais, samba de Cartola e Clara Nunes, xote de Alceu Valença e forró de Luiz Gonzaga. A expectativa é de um público de 100 mil foliões, segundo organizadores.

Deste sábado até 18 de fevereiro, 491 blocos desfilarão em todas as regiões da cidade de São Paulo. A expectativa é de que 4 milhões de pessoas participem da festa, de acordo com a prefeitura. Só neste fim de semana de pré-carnaval ocorrem 187 desfiles.

A programação completa está no site www.carnavalderua.prefeitura.sp.gov.br.