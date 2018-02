Teatro no Caixote estreia espetáculo musical na Arena Carioca Dicró

Uma árvore, uma menina e uma amizade que contagia e transforma tudo em volta. Primeiro espetáculo do grupo Teatro no Caixote, Cumbuca e a menina que salvou a mata estreia neste sábado (3) na Arena Carioca Dicró, na Penha, a preços populares. O musical infantil, embalado por vários ritmos brasileiros, promete colocar a garotada para cantar e dançar, enquanto diverte a família toda.

O Teatro no Caixote é uma série de musicais originais de bolso desenvolvida para estimular o pensamento criativo. Nos espetáculos, tudo é mais do que parece. Objetos de reuso fazem as vezes de cenário, alegorias e até personagens, ganhando novos significados.

Em Cumbuca e a menina que salvou a mata, os pequenos espectadores assistem ao espetáculo de dentro do palco. A peça se dá diante, no meio e em volta da plateia, promovendo uma experiência imersiva e participativa para as crianças.

O espetáculo tem apresentações no sábado (3) e no domingo (4) às 17h, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), na Arena Carioca Dicró, Avenida Braz de Pina, s/n – Parque Ary Barroso, na Penha (entrada pela Rua Flora Lobo), Tel.: 21 3486 7643.