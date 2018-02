Desfile em Roma celebra 70 anos de carreira de Pierre Cardin

O estilista ítalo-francês Pierre Cardin foi homenageado na noite desta quinta-feira (1) em um desfile que reuniu as peças mais icônicas de seus 70 anos de carreira.

Com curadoria de Maryse Gaspard, o desfile contou com modelos futuristas, repletos de formas geométricas, além de vestidos holográficos, em redemoinhos de preto e branco. O momento "Era Espacial" do estilista foi recordado com penteados exagerados. A homenagem ocorreu por ocasião da estreia do musical "Dorian Gray", no Teatro Sistina, que é produzido por Cardin junto com seu sobrinho Rodrigo Basilicati.

Cardin - que nasceu em 1922 na província italiana de Treviso, mas logo se mudou com a família para Paris - sempre se inspirou em um design futurista, com formas e estampas geométricas e cores fortes em suas roupas, joias, sapatos e móveis. "Primeiro, a forma, depois a cor, e a linha", ressaltou Gaspard.