Museu de Astronomia tem programação com oficinas, atividades e brincadeiras

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) retoma as suas atividades de divulgação científica neste sábado (3) com uma série de atividades gratuitas para diferentes idades, desde exposição tridimensional até a realização de oficinas de astronomia e observação do céu por meio de telescópios.

No início da tarde, tem a volta de uma das atrações de maior sucesso do Museu, o tradicional Programa de Observação do Céu. Às 14h, o MAST realiza a Observação do Sol, onde os visitantes podem admirar o astro-rei de forma segura, através de projetores, filtros e telescópios especiais, permitindo a visualização de estruturas como manchas solares, protuberâncias e filamentos. Já no final do dia, às 18h, acontece a Observação do Céu, onde o público contempla planetas, estrelas e fenômenos estudados pela Astronomia por meio de uma luneta construída no início do século XX.

Os diversos cenários cósmicos relacionados à origem, evolução e o futuro da vida no Universo também serão temas deste sábado no MAST. Às 15h, a edição do Ciclo de Palestras traz o físico Bruno Leonardo do Nascimento Dias para falar sobre Astrobiologia: a Vida, o Universo e tudo mais. Ele vai mostrar a trajetória cronológica na linha do tempo dos eventos que ocorrem desde a origem de nosso Universo até os dias atuais, em que se realiza buscas por sinais de vidas em outros lugares fora da Terra. Assim, o público vai poder conhecer um pouco sobre a origem da vida na Terra e as suas hipóteses científicas por meio da Astronomia moderna.

E para demonstrar que a ciência faz parte do nosso dia a dia, às 17h a oficina Brincando de Matemático vai oferecer ao público experiências lúdicas que ajudam a desenvolver o raciocínio lógico. A atividade vai revelar conceitos da Matemática por meio de quebra cabeças, enigmas e alguns elementos que fazem desta disciplina uma grande diversão. Os visitantes podem brincar com as formas geométricas, além de aguçarem o raciocínio lógico com charadas, segredos, Torres de Hanói e uma divertida estratégia com o clássico jogo da velha.

Os visitantes ainda vão ter a oportunidade de ver uma réplica, em tamanho real, do Sputnik, primeiro satélite artificial feito pelo homem e que deu início à Era Espacial. O satélite faz parte do acervo do MAST e está exposto na entrada do museu em comemoração pelos 60 anos de seu lançamento. Outras exposições interessantes vão estar disponíveis ao público no prédio sede do museu, entre elas a fantástica 3D: Imprimindo o Futuro, que possui mais de 100 peças em exibição, e revelam como a nova tecnologia inspira o futuro do design e de diversos outros setores, como a medicina e a indústria. Tudo idealizado para ampliação da cultura científica em nossa sociedade.

O MAST fica na Rua General Bruce, 586, no bairro de São Cristóvão.