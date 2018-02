Galinha Pintadinha pode quebrar recorde de Rihanna

Fenômeno da era digital no Brasil e no mundo, a Galinha Pintadinha consolidou-se como o segundo canal musical com maior número de visualizações no YouTube em todo o planeta, à frente de importantes nomes no showbiz internacional, como Taylor Swift, Justin Bieber e Katy Perry. A Galinha também está prestes a superar a marca do canal da cantora Rihanna, até então a celebridade musical com maior número de views mundiais nessa plataforma. Somando 28 clipes musicais com mais de 100 milhões de acessos, a personagem brasileira alcançará a mesma quantidade de visualizações da artista pop assim que o vídeo do "Coelhinho da Páscoa" (hoje com mais de 99,5 milhões de views) tornar-se o 29º nessa lista e falta pouco para o dia 1º de abril, quando será comemorado o Domingo de Páscoa em 2018.

Personagem infantil está prestes a bater marca de cantora

Hits do canal infantil da Galinha Pintadinha, como "Pintinho Amarelinho", "A Baratinha", "Parabéns da Galinha Pintadinha" e "Mariana" já superaram alguns dos clipes mais famosos da compositora da Ilha de Barbados, como "Diamonds", "Work", "We Found Love" e "What's My Name". Nas redes sociais, os fãs das duas já estão agitadíssimos com essa inusitada disputa de popularidade. Lembrando que, enquanto a Riri não lança um novo single, a Galinha tem vantagens para vencer essa briga em breve, um vez que possui muitas outras postagens musicais de grande popularidade na rede. Mas se engana quem acha que esse é o único grande recorde no currículo da Pintadinha: com 11 anos, essa protagonista de vídeos musicais pré-escolares aponta novos rumos do entretenimento infantil e é hoje uma das personagens mais queridas do público latino-americano, acumulando números impressionantes.

Além de seu canal oficial no YouTube, a personagem tem um app próprio, com mais de 40 milhões de downloads e também está presente nas principais plataformas de video on demand (VoD) em vários países. No universo off-line, tem em seu portfólio mais de 600 produtos licenciados e já virou desde livro educativo até peça teatral, voando para outros importantes países da América Latina, como México, Colômbia, Peru e Chile. Em 2015, a marca estava entre as 150 maiores do mundo em licenciamento, ocupando a 89ª posição, ao atingir o valor de US$ 300 milhões em produtos vendidos. Hoje, além do Português, as músicas da Galinha estão presentes em inglês, espanhol, italiano, francês e japonês.

O canal oficial da marca em Português já foi eleito como o mais visto do YouTube no Brasil, com mais de 7 bilhões de views e com mais de 9 milhões de inscritos, batendo seu próprio recorde de visualizações da plataforma: 14 milhões em um único dia! O sucesso entre as crianças e seus pais foi tamanho que a personagem ganhou uma nova versão em 2016, batizada de Galinha Pintadinha Mini, que conta uma série de historias e atividades educativas. Seu canal próprio e já atingiu 300 milhões de views e também ultrapassou a marca de 1 milhão de inscritos. A série também está sendo adaptada para vários idiomas. A primeira temporada em inglês e espanhol está quase concluída, seguindo para italiano, francês, alemão, japonês e mandarim. A segunda temporada está prevista para 2018.

Abaixo, listamos as postagens de maior popularidade no canal de vídeos musicais da Galinha Pintadinha:

1. "Pintinho Amarelinho", com mais de 515 milhões de visualizações

2. "Galinha Pintadinha", com mais de 477 milhões de visualizações

3. "A Baratinha", com mais de 430 milhões de visualizações

4. "Parabéns da Galinha Pintadinha", com mais de 400 milhões de visualizações

5. "Mariana", com mais de 314 milhões de visualizações