Campus Party Brasil terá mais de 900h de conteúdo

A 11ª edição da Campus Party Brasil, um dos maiores encontros de tecnologia do país, começou nesta terça-feira (30), em São Paulo, e contará com mais de 900 horas de conteúdo em nove palcos temáticos.

Com palestras e workshops, o evento terá 12 mil pessoas acampadas no local e deve receber mais de 100 mil visitantes.

A capacidade total de conexão será de 40 Gibabits por segundo. Pela primeira vez, haverá áreas com Wi-Fi e monitoramento para evitar ataques hacker.

Entre os principais convidados está Steve Wozniak, confundador da Apple. Já boa parte da programação de oficinas e palestras será dedicada a discutir o bitcoin, a moeda virtual que se valorizou em 2017.

Além disso, a Campus Party contará com uma nova área de atuação: a educação. Haverá oficinas de robótica para crianças e adolescentes e batalhas de robôs virtuais.

Na Academia Gamer, são realizadas palestras e torneios de jogos. Entre os participantes estão membros do Team One, campeões nacionais de "League of Legends". Já a Arena Gamer, no espaço com entrada gratuita, promove campeonatos de jogos como "Dragon Ball Z" e "Counter Strike".

O evento acontece até o dia 4 de fevereiro no pavilhão do Anhembi. Os ingressos para a Campus Party variam entre R$320 e R$390 - desde a entrada par ao evento até ficar no acampamento.