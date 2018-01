Noca da Portela será homenageado no show de Miramar Mangabbeira

Aos 84 anos, compositor atuante dos blocos Barbas, Cacique de Ramos, fundador do Simpatia É Quase Amor e integrante da Velha Guarda da escola de Madureira, Noca da Portela será homenageado no show de sua afilhada profissional, Miramar Mangabbeira, nesta quarta-feira (31), no Alegretti, que fica no Hotel Copa Rio, em Copacabana, a partir das 20h.

"Graças a ele, comecei minha carreira no Festival da TV Globo, MPB 80. Eles precisavam de uma cantora baiana para interpretar e defender a música Felabá, de Walter Queiroz. Por causa da avaliação de Noca, que elogiou meu trabalho, fui chamada para participar", lembra a intérprete, nascida no Rio Vermelho, em Salvador, mas radicada no Rio de Janeiro.

Homenagem acontece em hotel de Copacabana

Miramar também lembrará da "madrinha" Emilinha Borba, que conheceu em 1983 e a indicou para uma série de shows nos Estados Unidos e das pioneiras Carmem Miranda e Chiquinha Gonzaga. Na apresentação "Viva o carnaval", ela terá como convidados Kiko Chaves e Val de Souza.