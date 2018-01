Netflix anuncia 2ª temporada da série italiana 'Suburra'

A Netflix anunciou nesta terça-feira (30) que vai produzir a segunda temporada da primeira série original italiana do serviço de streaming, "Suburra".

O anúncio acontece logo após o grande sucesso dos 10 primeiros episódios da trama, que foi lançado em outubro passado em mais de 190 países, após uma estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza. Baseada no livro homônimo, a atração narra a história de três jovens, Aureliano, Spadino e Gabriele, que tentam, cada um a sua maneira, sobreviver em meio às disputas de poder em Roma.

"Suburra", nome tirado de um vale situado no centro histórico da capital italiana, retrata as ações da máfia, de famílias ciganas, traficantes de drogas, políticos, nobres e do Vaticano para garantirem seu quinhão no projeto de construção de um porto em Ostia.

O elenco será mantido com Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini, Claudia Gerini, Filippo Nigro e Francesco Acquaroli. A segunda temporada é escrita por Barbara Petronio, que também é responsável pela supervisão editorial. Até o momento, a data de estreia e a quantidade de capítulos não foram reveladas.