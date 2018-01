Pela 1ª vez, Eminem fará show na Itália

O cantor Eminem vai se apresentar pela primeira vez ao vivo em um show solo na Itália. O evento foi marcado para o dia 7 de julho, no parque Experience Milão.

No país da bota, o rapper norte-americano já foi um dos convidados do Festival de Sanremo, na edição de 2001, e também chegou a fazer uma apresentação no MTV European Music Awards, em 2004, realizado na cidade de Roma. Mas, o evento realizado pela Live Nation será o primeiro show ao vivo do cantor.

O país fará parte da turnê internacional de seu último trabalho no estúdio, o álbum Revival, e os ingressos estarão disponíveis a partir da quarta-feria (31).