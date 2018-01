Miss italiana atacada com ácido participa de desfile de moda

Gessica Notaro, a ex-miss italiana atacada com ácido pelo ex-namorado, foi umas das estrelas do desfile da grife Gattinoni em evento na noite deste sábado (27) nas Termas de Diocleciano, em Roma.

A grife italiana quis unir o "feminismo e a feminilidade" na passarella ao apresentar a nova coleção. O diretor criativo da maison, Guillermo Mariotto, foi ao arquivo do ateliê fundado por Fernanda Gattinoni e, agora sob a tutela do Ministério dos Bens Culturais, criou uma história com os chapéus icônico para um novo look.

Além disso, a Gattinoni anunciou formalmente seu apoio ao movimento "We Do It Together", ao Time's Up e ao #MeToo na luta contra o assédio e a violência contras as mulheres. (ANSA)