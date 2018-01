Escola de música Villa-Lobos abre inscrições para cursos

A Escola Villa-Lobos abre inscrições para o preenchimento de vagas para as turmas dos cursos Técnico e de Formação Musical, relativas ao período letivo de 2018, com início das aulas em março. Tanto as inscrições, que têm o prazo final de 20 de fevereiro, quanto os cursos são inteiramente gratuitos. A escola oferece vagas também para o Curso Básico em Música, voltado para estudantes a partir dos 13 anos que ainda não têm nenhuma noção musical.

O Curso Técnico é dirigido para quem já tem o Ensino Médio completo ou está cursando esse nível de ensino. É necessário realizar provas de conhecimento teórico e prático musical para poder seguir as habilitações de Técnico em Regência Instrumental, Técnico em Regência Coral, Técnico em Composição e Arranjo Musical, Técnico em Instrumento Musical (Clarineta, Saxofone, Piano, Violão, Guitarra, Violino, Viola, Violoncelo e Órgão) e Técnico em Canto.

O Curso de Formação Musical é voltado para crianças de 8 a 12 anos, selecionadas por sorteio público. Os responsáveis por esses candidatos devem ler e preencher atentamente a ficha que se encontra no edital, que pode ser acessado no site villa-lobos.rj.gov.br.

A Escola Villa-Lobos, um equipamento da Secretaria de Cultura, fica na Rua Ramalho Ortigão, nº 9, no Centro da cidade do Rio de Janeiro.