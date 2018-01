Incêndio atinge mosteiro que inspirou obra de Umberto Eco

Um incêndio atingiu nesta quarta-feira (24) a Sacra di San Michele, um dos principais monumentos simbólicos da região de Piemonte, na Itália, e o local que inspirou o escritor italiano Umberto Eco para escrever o célebre livro "O Nome da Rosa".

Segundo as autoridades locais, as chamas queimaram o telhado do mosteiro, que está localizado na entrada do Valle di Susa, o qual está passando por uma reforma. Até o momento, as causas do incêndio não foram identificadas.

Várias equipes de bombeiros estão trabalhando no local. Além da Cruz Vermelha e dos Carabineiros de Avigliana. A Sacra di San Michele é uma abadia construída a pedido do Arcanjo Miguel, segundo uma das lendas relacionadas a sua história. Em 20 de fevereiro de 1995, Eco escreveu uma carta para os responsáveis pelo local revelando que o mosteiro tinha inspirado sua obra mais famosa.