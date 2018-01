Aos 103 anos, morre poeta chileno Nicanor Parra

O escritor chileno Nicanor Parra, de 103 anos, morreu nesta terça-feira (23). As informações são do ministro da Cultura do Chile, Ernesto Ottone, que anunciou o falecimento em sua conta do Twitter.

Parra morava em Las Cruces, no litoral chileno, e passou seus últimos dias de vida em sua residência. Ele é um dos mais influentes poetas do século 20 e é considerado "pai da antipoesia" - uma poesia de ruptura que utiliza personagens anti-heroicos e linguagem humorística em suas construções.

Dentre suas obras destacam-se "Folhas de Parra", "Poesia e Antipoesia" e "Versos de Salão". Além disso, o escritor é reconhecido mundialmente e, inclusive, recebeu o Prêmio Cervantes, um dos maiores reconhecimentos da literatura em língua espanhola, em 2011.

Parra, além de poeta, é também matemático. Ele estudou no Instituto Pedagógico da Universidade do Chile, a partir de 1933, e tem pós-graduação na Universidade Brown, nos Estados Unidos.

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, lamentou a morte do autor no Twitter. "O Chile perdeu um dos maiores autores da nossa história literária e uma voz singular na cultura ocidental. Estou comovida pelo falecimento de Nicanor Parra. Meus mais profundos pêsames a sua família", escreveu.