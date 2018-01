Aniversário de 464 anos de São Paulo tem programação multicultural

A população paulistana vai aproveitar o aniversário de 464 anos da cidade de São Paulo nesta quinta-feira (25) com muita festa: haverá teatro, circo, exposições e música para os diversos gêneros, do pop ao sertanejo. A Festa da Cidade, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, acontecerá no Vale do Anhangabaú a partir das 11h, se estendendo até o meio-dia da sexta-feira (26) com apresentações gratuitas.

A abertura da festa, ao meio-dia, fica por conta da cantora sertaneja Paula Fernandes. A partir das 15h, Letrux, Tulipa Ruiz, Raquel Virgínia e Thiago França fazem um tributo à cantora Rita Lee, considerada ícone do rock brasileiro e também a “mais completa tradução” de São Paulo, conforme Caetano Veloso escreve na letra de Sampa.

A carioca Anitta, que lançou recentemente o hit Vai malandra, se apresenta às 23h15. Na sequência, se apresentam a Banda Uó, Jaloo e banda Glória Groove e o grupo BaianaSystem com a cantora Karol Conka.

Exposição de obras de Jean-Michel Basquiat tem abertura nesta quinta-feira no CCBB

Para colorir a festa, o Anhangabaú também contará com objetos infláveis lúdicos, partidas de Gaymada e Hocus Pocus, um tablado de Mágica, além de um palco de karaokêcomandado pelo Blocokê. No local ainda acontecem as festas Discopédia, Savana Som Sistema, Feminine Hi Fi, Calefação Tropicaos, Pilantragi e Baile dos Ratos, que vão avançar madrugada adentro.

Já no Theatro Municipal de São Paulo, no centro da cidade, a Orquestra Sinfônica Municipal, regida por Roberto Minczuk, traz um programa, na quinta-feira, às 14h, com a abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes e também o tema e a marcha imperial do filme Star Wars, composições de John Williams.

O Balé da Cidade apresenta, às 19h, a coreografia Das tripas...coração, criada e dirigida por Ismael Ivo, diretor da companhia de dança. Já na sexta-feira (26), às 12h, a Orquestra Experimental de Repertório apresenta diversas aberturas de óperas.

A Biblioteca Mário de Andrade receberá apresentações musicais e atividades literárias. Às 11h da quinta-feira, Cida Moreira e Roberto Camargo apresentam show intimista no auditório. Na parte da tarde, às 16h, a atriz Rosi Campos conduz uma leitura encenada.

A Praça da República recebe pela primeira vez a programação do Hip Hop Celebration, com a presença de Sampa Crew, Dexter, Thaíde, entre outros. As performances serão intercaladas com uma batalha de B.Boys e Djs.

Gilberto Gil e Vai-Vai

E na esquina mais famosa da cidade, onde se encontram as avenidas Ipiranga e São João, o cantor Gilberto Gil, o homenageado pela Vai-Vai no carnaval deste ano, se encontra com a escola de samba para tocar para o público às 18h da quinta-feira (25), em cima de um trio elétrico.

A programação de aniversário também acontece nas outras regiões da cidade. Na Zona Leste, o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes receberá o rapper Gog. Já na Zona Sul, a população poderá assistir à peça Arigós – Primeiros Riscos Da Borracha no Teatro Paulo Eiró, às 21h, e curtir a presença do cantor Rael no Centro Cultural Grajaú. O Centro Cultural da Juventude, na Zona Norte, terá o rap de Lei Di Dai e Rimas & Melodias e o funk de Mc Linn da Quebrada.

A Zona Oeste contará com a apresentação do grupo As Choronas no Teatro Décio de Almeida Prado, apresentação do espetáculo teatral Mártir no Teatro Cacilda Becker e uma programação dedicada ao circo no Centro Cultural Tendal da Lapa. A programação nos centros culturais e teatros acontecem a partir das 10h da mesma quinta-feira.

E onde tem festa de aniversário tem bolo: o parabéns para a cidade acontece pela manhã com o tradicional Bolo de Aniversário do Bixiga, que acontece desde 1986 no tradicional bairro da região central da cidade. Quem quiser colaborar, deve levar um bolo branco com cobertura simples para a Rua Rui Barbosa, a partir das 9 horas. No Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, também vai ter bolo; por lá, o parabéns à cidade será ao meio dia.

Show de luzes

Os 464 anos de São Paulo serão celebrados com um show multimídia no coração da cidade. No dia 25, a área externa do Estação Cultura, novo espaço expositivo da Secretaria da Cultura do Estado, recebe artistas para apresentações musicais que misturam o erudito, o contemporâneo e o experimental.

O Complexo Cultural Júlio Prestes, que abriga a Secretaria da Cultura do Estado e a Sala São Paulo, vai receber projeções visuais que vão brincar com a arquitetura do local, para contar a história da maior metrópole do País. Além disso, quem comparecer no local poderá conhecer a exposição Retratos da Cidadania do Ministério Público de São Paulo, que conta com 17 obras de arte inspiradas em casos emblemáticos. A exposição abre às 9h.

No espaço, também serão distribuídos 800 unidades do Passaporte dos Museus aos visitantes. Com o Passaporte, é possível entrar de graça em qualquer museu da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo: as folhas contêm informações sobre as instituições, fotos e espaço para um carimbo. Na visita, basta apresentá-lo na bilheteria e, assim, garantir seu “visto de entrada” e acesso gratuito.

As apresentações musicais têm início às 18h com o artista Stalker seguido, às 19h50, de Loop B. Os artistas, pioneiros na técnica sampler, que consiste em gravar sons comuns e transformar em música, vão apresentar uma música feita especialmente para a data, com sons captados na cúpula do relógio do prédio da Secretaria da Cultura. Às 20h50 é a vez do espetáculo The Cross, projeto da pianista internacional Juliana D’Agostini e do produtor musical ganhador dos Grammy Latino e Americano, Ruriá Duprat.

Ao anoitecer, entra em cena VJ Spetto. Responsável pelas projeções visuais durante as cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas do Brasil, ele promete contar a história da cidade em um show de luzes que serão refletidas no Complexo Cultural Júlio Prestes.

Centro Cultural BB

Já o Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro, abre, no dia no aniversário da capital, uma grande retrospectiva da obra do artista nova-iorquino de ascendência afro-caribenha Jean-Michel Basquiat. Com mais de 80 peças, entre quadros, desenhos, gravuras e pratos pintados, a incrível coleção com inúmeras obras-primas do artista poderá ser conhecida gratuitamente.

No Memorial da América Latina, na Barra Funda, vai acontecer o Festival do Pastel, um dos petiscos mais apreciados pelos paulistanos. Os visitantes ainda podem ver a exposição de arte popular América Florida, no Pavilhão da Criatividade (entrada gratuita), e Rá-Tim-Bum, o Castelo (R$ 10 a R$ 20). A escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi chega às 14h com desfile de baianas e muito samba.

Final da Copinha

O Estádio do Pacaembu recebe a final do tradicional campeonato de juniores. Às 11h desta quinta-feira, São Paulo e Flamengo disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No mesmo local, o Museu do Futebol oferece uma programação especial. Às 14h, os visitantes poderão participar do jogo de memória Memoriball - Clubes Brasileiros, que utiliza ilustrações de escudos de grandes clubes do país.

Às 15h, o museu oferece a Oficina de Pipas. Os participantes poderão confeccionar pipas e empiná-las em frente ao museu. Às 16h é a vez do Jogo de Futebol Vendado, em que cada criança terá que jogar com uma das pernas amarrada à perna de um companheiro. Os dois jogarão juntos e, enquanto uma criança estará com os olhos vendados, a outra dará as direções para levá-la até o gol.