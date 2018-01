Shakira é denunciada na Espanha por sonegação fiscal

A Agência Tributária Espanhola denunciou a cantora colombiana Shakira ao Ministério Público pelo crime de sonegação fiscal, o qual teria sido praticado entre 2011 e 2014.

De acordo com o jornal "La Vanguardia", o órgão considera que, como ela mora em Barcelona, na Espanha, deveria prestar declarações de renda ao fisco espanhol.

A cantora, porém, assegurou ao jornal que cumpriu com as obrigações fiscais e que está "disposta a enfrentar as consequências econômicas das discrepâncias técnicas que tem com a inspeção da Agência." Para ela, "trata-se de uma diferença de critério, não de ocultação fiscal."

Apesar do casamento com o jogador espanhol Gerard Piqué, em 2011, Shakira afirma que não tinha moradia fixa na Espanha durante o período listado, pois estava em turnê mundial e, com isso, não cumpriu os 183 dias mínimos de residência no país para prestar contas ao fisco. De acordo com fontes da investigação, o valor do caso chega a "dezenas de milhões de euros". Segundo a "Forbes", no começo da década, Shakira arrecadava 25 milhões de euros por ano com suas turnês mundiais.