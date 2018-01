Sicília vai reconstruir templo de cidade grega na Itália

O conselheiro regional de Bens Culturais, Vittorio Sgarbi, anunciou nesta quinta-feira (18) que o "Templo G", localizado em Selinunte, antiga cidade grega situada no sudoeste da Sicília, na Itália, começará a ser reconstruído em até sete meses.

"Creio que podemos começar a levantar as primeiras colunas do Templo G de Selinunte entre sete meses", afirmou Sgarbi.

De acordo com especialistas, a reconstrução deve custar cerca de 15 milhões de euros. "No final do mês, vou ter uma cotação de preço real, que vou mostrar para um financeiro confiável e importante que vai dizer se participará e encontrará patrocinadores", acrescentou.

A área do Parque Arqueológico de Selinunte está entre as maiores da Europa. Os motivos da destruição da cidade ainda são desconhecidos pelos arqueólogos, que iniciaram pesquisas no local há cerca de um ano.

O local contém cinco templos centrados em uma acrópole. De todos eles, apenas o Templo de Hera, também conhecido como "Templo E", foi reerguido. De acordo com estudos, durante os anos de 409 a.C., a cidade pode ter abrigado até 30 mil pessoas, sem contar os escravos.