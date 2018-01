Nico Rezende volta ao Blue Note com show em homenagem a Chet Baker

O ano de 2018 marca o 30º aniversário da morte de Chet Baker. Nico Rezende presta homenagem ao trompetista no palco do Blue Note Rio, no dia 26 de janeiro (sexta-feira), para apresentar alguns clássicos imortalizados por Baker. Estão no programa canções como ‘Time after time’, My funny valentine’ e ‘There will never be another you’. Em novembro aconteceu a primeira apresentação deste show, que rendeu elogios a Nico.

“O concerto tem como característica marcante o estilo pop das canções, com melodias e solos num formato até hoje atual”, diz o pianista e vocalista Nico, que estará acompanhado por Guilherme Dias Gomes (trompete), Fernando Clark (guitarra); Alex Rocha (contrabaixo acústico) e André Tandeta (bateria).

Cultuado intérprete, trompetista e precursor do cool jazz, Chet Baker revolucionou a música com sua voz suave e seus improvisos melódicos, influenciando gerações de músicos e estilos como a Bossa Nova.