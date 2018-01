Bardot acusa atrizes de 'atiçarem' produtores por papéis

Considerada uma das maiores estrelas do cinema francês, Brigitte Bardot revelou nesta quarta-feira (17) que muitas das denúncias de assédio sexual realizada nos últimos meses são "hipócritas" e diversas atrizes "atiçam" os produtores para garantir papéis em filmes. "Eu nunca fui vítima de assédio sexual. E me parecia encantador que me dissessem que eu era bonita ou tinha uma boa bunda. Esse tipo de elogio é agradável", disse a atriz em entrevista à revista "Paris Match".

Na publicação, Bardot ainda indicou que a polêmica provocada pelas atrizes no que diz respeito aos abusos sexuais "ocupa o lugar de temas importantes sobre os quais deveríamos debater".

Conhecida por fazer muito sucesso na década de 1960, a francesa, que se aposentou há anos do cinema e tem se dedicado à defesa dos animais, também acusou as atrizes de "atiçarem" os produtores para conseguir trabalho. "Depois, para que falem delas, contam que foram vítimas de abusos", ressaltou.

"Na verdade, mais do que beneficiá-las, isso as prejudica", indicou Bardot.

Recentemente, um grupo de quase 100 mulheres, dentre elas a atriz francesa Catherine Deneuve, de 74 anos, assinou uma carta que critica as campanhas mundiais contra o assédio sexual. No texto, elas apoiam a ideia de que os homens devem ser "livres para abordar mulheres".

O manifesto foi publicado dois dias depois da premiação do Globo de Ouro, em que vários artistas se vestiram de preto como forma de protesto contra os diversos casos de abuso. Durante a cerimônia, a apresentadora de talk show Oprah Winfrey aproveitou para fazer um discurso inflamado criticando o racismo e o assédio.

A série de denúncia de abuso sexual teve início no ano passado, quando o produtor cinematográfico Harvey Weinstein foi acusado por dezenas de mulheres. Após a divulgação dos casos, o movimento #MeToo, que incentiva vítimas a relatarem abusos, ganhou força nas redes sociais.