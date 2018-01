Para combater preconceito, Paraguai promove 7º Miss Gordita

Para combater a discriminação contra as mulheres acima do peso ou fora dos padrões mundiais de beleza, será realizada no Paraguai a 7ª edição do "Miss Gordita", concurso que elege a mulher plus size mais bela do país.

De acordo com os organizadores do evento, a final da competição será em setembro, e o grande objetivo é lutar contra o preconceito que muitas mulheres sofrem por serem mais gordinhas.

Na campanha para promover o concurso, foram reunidos diversos depoimentos de mulheres paraguaias que não conseguiram um emprego - ou sofreram algum tipo de prejuízo - por estarem acima do peso.

Nos relatos, muitas garotas afirmaram que foram "contratadas com salários mais baixos do que as mulheres magras".

A competição, que foi criada no Paraguai, além de promover a inclusão social de mulheres com obesidade, faz denúncias de discriminações às quais as vítimas estão sujeitas a sofrer no ambiente de trabalho, escolar ou familiar.

A vencedora da última edição foi a estudante Gabriela Venialgo, de 20 anos. Após ganhar o concurso, começou a trabalhar como modelo e passou a receber um tratamento nutricional.