Cedric Myton é o convidado deste domingo no Baile do Digitaldubs

Neste domingo, a partir das 19h, o soundsystem carioca Digitaldubs promove o terceiro dos cinco bailes que faz no espaço do Santo Cristo no pré-carnaval. As festas percorrem todos os estilos do reggae, do roots ao ska e ao dancehall, sempre na companhia de um convidado da cena nacional ou internacional que guarda alguma relação com o grupo carioca. Nesta semana, a participação é do cantor Cedric Myton, do lendário grupo The Congos e o homem à frente do projeto Inna De Yard, espécie de Buena Vista Social Clube jamaicano.

O Digitaldubs é o primeiro soundsystem do Rio de Janeiro. Inspirou a criação de muitos outros grupos por todo o Brasil e se tornou um dos principais representantes brasileiros na cena dub internacional.

O Baile acontece sempre aos domingos no HUB Rio, a partir das 19h.