Cantor mexicano Joaquin García une folk e ambient no single 'Tidal'

'Tidal' é a primeira onda do álbum The Riverman, do cantor e compositor mexicano Joaquin Garcia. O disco, previsto para março de 2018, é um lançamento do selo Pedro Y El Lobo. Após a estreia mundial na americana Paste Magazine, a faixa já está disponível nas principais plataformas de streaming.

"Tidal é sobre perder uma grande parte de você, mas encontrar algo ainda mais importante neste processo. O pré-refrão tem uma citação de um poema do livro 'Book of Longing', de Leonard Cohen, chamado ‘Nightingale’. Apenas um mestre artesão das palavras como ele poderia explicar em apenas algumas linhas como a distância após o fim de um relacionamento se torna parte de nós e nos muda severamente”, reflete Joaquin, que já lançou também vídeo para "Higher Ground".