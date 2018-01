Academia Nacional de Atores promove workshop com o diretor geral da Record

Nos dias 20 e 21 de janeiro, no Rio de Janeiro, a Academia Nacional de Atores (ANA) promove Workshop para atores com o diretor geral de novelas Edson Spinello, diretor geral da novela “Apocalipse”, da Record, dirigiu “Rei Davi”, “Balacobaco”, “Bela A Feia”, “Amor & Intrigas”, dentre outros trabalhos.

As aulas serão treinamentos intensivos de imersão cultural em teledramaturgia com foco em interpretação para TV. Baseado no work in progress da New York Film Academy, a ANA comemora seus 15 anos trazendo o que há de melhor para seus alunos que desejam ingressar e intensificar sua carreira.

O workshop também terá gravação de cenas, com link no YouTube, avaliação e certificado. Para realizar inscrição, basta entrar em contato pelos números 21 99652-6625 ou 3268-7174. A Academia Nacional de Atores fica no Shopping Barra World, no Recreio dos Bandeirantes. Mais informações: academianacionaldeatores.rj@gmail.com.