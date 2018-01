Político termina namoro após racismo contra noiva de Harry

O líder do Partido de Independência do Reino Unido (UKIP), Henry Bolton, terminou seu namoro com a ex-modelo Joe Marney, após a jovem fazer comentários racistas sobre a atriz Meghan Markle, noiva do príncipe Harry.

Em declarações à imprensa, Bolton, de 54 anos, disse que sua relação com Joe Marney "se tornou, obviamente, incompatível com o seu papel político". Em uma entrevista à imprensa, a modelo descreveu Meghan Markle como "pequena plebeia burra", e que a "semente" da família da atriz - ou seja, suas origens africanas - "irá manchar nossa família real". Ela também disse que pessoas negras são "feias".

Bolton também foi pressionado a deixar a liderança do UKIP, legenda que é contrária ao projeto continental da União Europeia (UE), mas rejeitou a hipótese. O político alegou que "muitas pessoas o apoiam", e que permaneceria no UKIP "pelo bem do partido". O príncipe Harry anunciou em 2016 o namoro com Meghan, que é atriz e conhecia por seu papel na série "Suits". Os dois irão se casar em 19 de maio e Harry já disse que sua noiva é alvo de "sexisto e racismo".