Mostra em Milão reflete papel das casas contemporâneas

O prédio da Trienal de Milão inaugurou uma mostra internacional chamada "999, uma coleção de perguntas sobre a vida contemporânea", que apresenta questões sobre as moradias dos dias de hoje, relacionadas às transformações tecnológicas, sociais e econômicas.

A exposição, em cartaz desde 11 de janeiro, inclui uma grande casa que recria ambientes típicos, situações, atividades e relações do cotidiano. O visitante pode percorrer os cômodos interagindo com novas maneiras de "habitar", partindo "de um futuro que, na realidade, já é o presente".

A instalação "Cuculluses", uma habitação luminosa e com um grande tear de cordas pretas e brancas, convida o visitante a uma reflexão. É o cômodo "da alma", produzido pela Escola Superior de Arte e projetado por Pamela Campagna.

De Taiwan, chega uma proposta para tornar mais fáceis as relações em casa e nas cidades, dando destaque para um elemento: uma escada, entendida como uma "ponte" entre os espaços e as pessoas. Já a Nova Academia de Belas Artes retomará o conceito de casas populares, dando visibilidade ao fato de como elas podem proporcionar mais interação entre as pessoas.

E há soluções também para quem compartilha moradias com desconhecidos, como acontece com quem mora em repúblicas, e para pessoas que sofrem com o mal de Alzheimer, que têm a necessidade de um ambiente mais seguro.

A exposição ficará em cartaz até 21 de abril, e os ingressos variam de 6,50 a 12 euros.