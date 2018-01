Matheus Nachtergaele apresenta monólogo no Teatro da Caixa Nelson Rodrigues

O Teatro da Caixa Nelson Rodrigues, no Rio de Janeiro, recebe, de 25 de janeiro a 4 de fevereiro (quinta a domingo), às 19h, a peça Processo de Conscerto do Desejo. O espetáculo é uma homenagem que o ator Matheus Nachtergaele faz à mãe, Maria Cecília Nachtergaele, que faleceu em 1968. No palco, ele recita os textos da poetisa acompanhado do músico Luã Belik e do violinista Henrique Rohrmann.

A peça teve sua estreia em julho de 2015, quando Matheus e Luã Belik apresentaram, no Festival de Teatro de Ouro Preto e Mariana (MG), um recital com músicas que compuseram juntos, acompanhados dos poemas de autoria da mãe de Matheus, além das canções por ela adoradas. O título mistura as palavras concerto e conserto.

Na segunda etapa do processo, Matheus passa a dizer os textos de Maria Cecília em primeira pessoa, numa operação delicada de possessão e homenagem. Há dois anos na estrada, a peça já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, Brasília, Paraty, Uberlândia, Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, entre outras.

A construção desse espetáculo, segundo o ator e diretor, acontecerá diante do público: “Preciso das pessoas como observadores emocionados. Quero ir consertando meu desejo de acordo com essa emoção, dia após dia. Como na vida. Como no teatro. Isso, só o teatro pode nos trazer. Temos um ator, um violão, lindos poemas e a canção. Tudo pequenininho para a grandeza do essencial: artista e espectador em oração profana”, afirma.

Trailer oficial da peça Processo de Conscerto do Desejo

https://www.youtube.com/watch?v=D0VZANBL4fs