Filme 'Me chame pelo seu nome' estreia nesta quinta

Considerado um dos melhores filmes de 2017 pelas principais associações de críticos de cinema dos Estados Unidos, a produção "Me chame pelo seu nome", do italiano Luca Guadagnino, estreará nesta quinta-feira (18) em todos os cinemas brasileiros.

O longa, baseado no livro de André Aciman, gira em torno da história de amor entre um estudante italiano de 17 anos e um jovem acadêmico norte-americano de 24. O sensível e único filho da família Perlman, Elio (Timothée Chalamet), está enfrentando o verão nos anos 1980 na casa de seus pais na Itália. Mas tudo muda quando Oliver (Armie Hammer), um pesquisador chega para ajudar o estudo de seu pai.

O filme teve a sua estreia no Festival de Sundance, no começo deste ano, e foi exibido recentemente no Festival Internacional de Cinema de Toronto, onde novamente recebeu elogios da crítica e do público.

Além disso, a obra tem coprodução com o Brasil via a produtora paulista RT Features, que financia um terço dos 3 milhões de euros dos custos de "Me chame pelo seu nome". Mesmo sem ser premiada no Globo de Ouro, a produção italiana ainda é uma aposta para ser um dos indicados para o Oscar.