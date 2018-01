Italiana Gina Lollobrigida ganhará estrela na Calçada da Fama

A atriz italiana Gina Lollobrigida vai ganhar no próximo dia 1º de fevereiro uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No dia da cerimônia, Lollo também receberá o "Filming On Italy Award", prêmio ligado ao festival de mesmo nome, que terá sua 2ª edição entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro, graças a um acordo entre Agnus Dei di Tiziana Rocca, o Instituto Cultural Italiano e o Consulado Geral da Itália de Los Angeles.

A homenagem será feita por ocasião do aniversário de 90 anos da atriz, celebrado no dia 4 de julho de 2017. Lollo será a 14ª personalidade italiana a ter o nome na Calçada da Fama.

Durante o evento, ela ainda receberá o prêmio de Criatividade do Instituto Italiano, uma forma de reconhecimento da excelência italiana no mundo. Luigia Lollobrigida, conhecida como La Lollo, foi um dos principais nomes do cinema italiano entre os anos 1950 e 1960.

Ela ficou famosa ao interpretar diversos papéis sensuais, que lhe renderam a alcunha de "A mulher mais bela do mundo", como a cantora lírica Lina Cavalieri no filme "La donna più bella del mondo", em 1955.

A eterna rival de Sophia Loren chegou a receber o Globo de Ouro em 1961.