Neto de Danuza Leão critica artigo da avó contra feminismo

O fotógrafo João Wainer, neto dos jornalistas Danuza Leão e Samuel Wainer, publicou em sua conta no Instagram, nesta quarta-feira (10), uma imagem de uma pichação com a frase "Minha vó tá maluca!", em alusão a uma letra de um funk.

Seguidores de Wainer entenderam a imagem como um recado do fotógrafo para sua avó, que publicou nesta quarta-feira (10), no jornal O Globo, um artigo em que critica as mulheres que vestiram preto, na cerimônia de premiação do Globo de Ouro, no último domingo (7), para lembrar dos assédios sexuais praticados por homens em Hollywood.

No artigo, Danuza afirma não saber a diferença entre "assédio" e "paquera". "Espero que essa moda de denúncia contra assédio sexual não chegue ao Brasil", escreveu a jornalista.

