Harvey Weinstein é agredido em restaurante

O produtor de Hollywood Harvey Weinstein foi agredido em um restaurante em Scottsdale, no estado norte-americano de Arizona, por outro cliente do local. Ele estava ao lado de um funcionário do centro de reabilitação onde está se tratando.

"Você é um pedaço de m... por aquilo que fez com aquelas mulheres", disse o agressor, que parecia visivelmente embriagado, ao acertar Weinstein com dois tapas. O produtor chegou a perder o equilíbrio, mas não caiu.

Uma pessoa que filmava o episódio perguntou a Weinstein se ele queria denunciar a agressão, mas o cofundador da Miramax se recusou e deixou o restaurante.

Weinstein está envolvido em uma série de denúncias de assédio sexual por parte de atrizes de Hollywood, que foram encaminhadas à Promotoria de Los Angeles.

Com Ansa