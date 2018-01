Princesa Charlotte tem primeiro dia na escola

A princesa Charlotte, segunda filha do príncipe William e da duquesa de Cambridge Kate Middleton, teve seu primeiro dia de aula nesta segunda-feira (8), no berçário Willcocks Nursery School, em Londres.

Aos 2 anos, a menina foi fotografada na entrada do Palácio Kensington vestindo casaco e sapatos vermelhos, cachecol e mochila rosa claro. De acordo com as informações oficiais, as imagens foram tiradas minutos antes de a princesa ser levada para a escola.

Charlotte vai estudar na instituição de ensino em tempo integral. O valor cobrado para cada trimestre é de cerca de três mil libras esterlinas, aproximadamente R$13.400. No mês passado, a escola maternal divulgou uma nota confirmando a matrícula da princesa. "Estamos agradecidos que o duque e a duquesa de Cambridge escolheram nossa escola para a princesa Charlotte. Estamos ansiosos para recebê-la em janeiro".

Essa não é a mesma escola onde o irmão de Charlotte, o príncipe George, estuda. Desde setembro, o garoto de 4 anos está matriculado na Thomas's Battersea School, também em Londres.