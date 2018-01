Prêmio Rio de Literatura prorroga inscrições até 12 de janeiro

As inscrições para a 3ª edição do Prêmio Rio de Literatura 2017, promovido pela Fundação Cesgranrio em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, foram prorrogadas até o dia 12 de janeiro de 2018. Os interessados devem acessar o site do Centro Cultural Cesgranrio. Este ano, o concurso conta com uma nova categoria, na modalidade obras publicadas: a de Poesia, além das já existentes: prosa de ficção e ensaio.

Nos três casos, a primeira edição das obras inscritas deverá ter sido publicada entre 1º de outubro de 2016 e 1º de outubro de 2017. Os vencedores ganharão, cada um, R$ 100 mil. A categoria Novo Autor Fluminense abrangerá novos nomes da literatura que tenham nascido ou residam no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa, além de oferecer R$ 10 mil ao vencedor, também viabiliza a edição e publicação de mil exemplares de sua obra, que serão doados ao autor, distribuídos para bibliotecas públicas e comunitárias do estado do Rio de Janeiro e de inseridas no mercado editorial brasileiro.

Mais informações: http://cultural.cesgranrio.org.br/premio-rio-de-literatura/premio-rio-de-literatura-2017/