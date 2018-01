GB quer cobrar 'imposto do café' por copos descartáveis

Uma comissão parlamentar afirmou que o Reino Unido deveria cobrar um imposto de 25 centavos de libra sobre copos de café descartáveis para reduzir o desperdício.

A ideia divulgada na última sexta-feira (5) também prevê a proibição da embalagem caso a meta de reciclagem não seja atingida até 2023. No total, menos de 1% dos copos de café são reciclados no Reino Unido. De acordo com os parlamentares, entre os principais motivos estão o forro de plástico firmemente colado, às dificuldades de reciclar embalagens que estiveram em contato com comidas e bebidas e à falta de instalações adequadas. "O Reino Unido joga fora 2,5 bilhões de copos de café descartáveis todos os anos, o suficiente para dar a volta no planeta cinco vezes e meia", disse a presidente da comissão, Mary Creagh.

Atualmente, as redes Pret A Manger, Costa Coffe, Caffe Nero e Greggs, além da norte-americana Starbucks, são os principais vendedores de café do Reino Unido.

Alguns estabelecimentos, inclusive, oferecem descontos para as pessoas que usam a própria caneca. No entanto, apenas 1% a 2 % dos clientes aceitam a proposta. Desta forma, segundo a comissão de auditoria ambiental do Parlamento, o "imposto do café" é necessário.

"Estamos chamando à ação para reduzir o número de copos de uso único, promover copos reutilizáveis sobre copos descartáveis e reciclar todos os copos de café até 2023", acrescentou Creagh.

Os parlamentares ainda afirmaram que todo valor arrecadado deveria ajudar a melhorar as instalações de reciclagem.