Globo de Ouro tem atrizes vestidas de preto contra o assédio

A cerimônia de entrega do Globo de Ouro 2018 é realizada na noite deste domingo (7), em Los Angeles, nos Estados Unidos, e contará com a presença de várias atrizes vestidas de preto para denunciar o assédio sexual sofrido pelas mulheres em Hollywood.

Promovida pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA, na sigla original), a disputa tradicionalmente dá largada na temporada de prêmios da indústria cinematográfica, que, neste ano, será repleta de protestos e reivindicações.

Após o escândalo em torno do produtor Harvey Weinstein e a campanha "Me Too" que atingiu artistas como Dustin Hoffman, John Lasseter e Brett Ratner, a revista "People" revelou que Meryl Streep, Jessica Chastain e Emma Stone, entre outras figuras, desfilam de preto na entrega da premiação como protesto contra os diversos casos de abusos que vieram à tona nos últimos meses.

A ação feminista também atrai homens. O estilista Ilaria Urbinati, que veste personalidades como Dwayne "The Rock" Johnson e Tom Hiddleston, afirmou recentemente que seus clientes também se vestiriam de preto.

O evento marca a primeira grande resposta pública e conjunta do mundo do entretenimento para a série de agressões sexuais.

Entre os principais destaques para receber o Globo de Ouro estão "Dunkirk", de Christopher Nolan; "The Post - A guerra secreta", de Steven Spielberg; "Lady Bird", de Greta Gerwig; e "Corra!", de Jordan Peele. O filme "A forma da água", de Guillermo del Toro, lidera a lista de indicados. A obra do cineasta mexicano, que narra a história de uma zeladora de laboratório muda que se envolve com uma criatura fantástica, disputará as categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz de drama (Sally Hawkins), melhor ator coadjuvante de drama (Richard Jenkins), melhor roteiro de filme e melhor atriz coadjuvante de drama (Octavia Spencer).

Jude Law é candidato a melhor ator em minissérie por viver o fictício papa Pio XIII em "The young Pope", atração assinada pelo vencedor do Oscar Paolo Sorrentino.

A festa de cerimônia da 75ª edição do Globo de Ouro começou às 22h, e é transmitida no Brasil pelo canal fechado TNT.