Melancolia e euforia são ingredientes do novo disco de Antonio Neves

O trombone aparece renovado no álbum de estreia de Antonio Neves, que une funk e samba em músicas alegres e também melancólicas. O disco chamado “Pa7” foi montado como a trilha sonora de um filme dirigido por Antonio, que mostra ao público a nostalgia de momentos que viveu, de pessoas que conheceu e os lugares que visitou. Enquanto as melodias trazem melancolia, os arranjos e timbres explodem em euforia. Com sete faixas, o disco está disponível para nos serviços de streaming via selo RockIt! e acaba de ganhar o clipe para a faixa “Mandala”.

Compositor, trombonista e baterista, ele já tocou com nomes como Elza Soares, Hamilton de Holanda, Leo Gandelman, Ney Matogrosso, Alcione, Edu Lobo, Eduardo Neves, Gabriel Grossi, entre outros.

Antonio Neves já tocou com nomes como Elza Soares, Hamilton de Holanda e Leo Gandelman

O álbum é dedicado ao falecido trombonista brasileiro Roberto Marques, que atuou com artistas como Roberto Carlos, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Julio Iglesias. No disco, o músico é acompanhado pelos músicos Joana Queiroz (clarone), Pedro Dantas (contrabaixo), Gus Levy (guitarra), Danilo Andrade (teclado), Lodo e Pedro Fonte (percussão) e Eduardo Neves (sax soprano).

“Escolhi esses músicos por uma questão de afinidade não só musical. São grandes amigos, recentes e antigos, todos músicos geniais. Além de tocar perfeitamente o que ‘estava escrito’, trouxeram personalidade e novas ideias para o Pa7”, diz. Insira o corpo da noticia aqui.