Kendrick Lamar e Anthony Tiffith criam trilha sonora original de "Pantera Negra"

O vencedor do Grammy Kendrick Lamar, em parceria com o produtor musical Anthony "Top Dawg" Tiffith, eleito ‘Executivo do Ano’ pela revista Billboard, assinam a produção e curadoria de “Black Panther: The Album”. O disco contará com músicas originais criadas ou inspiradas no filme “Pantera Negra” (“Black Panther”), da Marvel Studios, incluindo o single principal, “All The Stars”, interpretado por Kendrick Lamar e SZA, produzido pela Sounwave.

O longa metragem estreia em 15 de fevereiro no Brasil, dirigido pelo cineasta Ryan Coogler e estrelado por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, a vencedora do Oscar Lupita Nyong'o e Danai Gurira, entre outros.