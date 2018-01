Circo Voador recebe shows de lançamento de Cícero e Posada e o Clã

Dois lançamentos em uma noite é o que promete o dia 13 de janeiro (sábado), no Circo Voador. A casa recebe o cantor Cícero, que lança o seu quarto disco, “Cícero & Albatroz”, e o projeto Posada e o Clã, que apresenta as canções do álbum homônimo, lançado em dezembro.

Cícero já é conhecido pelo público carioca. Acostumado a iniciar e terminar turnês no Circo Voador, o cantor e compositor traz na bagagem sucessos como “Tempo de Pipa”, “Ensaio sobre Ela” e “Terminal Alvorada”, além das músicas do quarto disco da carreira, “Cícero & Albatroz”. O álbum tem esse nome devido a participação da banda Albatroz, formado pelos músicos Bruno Schulz, Uirá Bueno, Gabriel Ventura, Cairê Rego, Felipe Pacheco Ventura, Vitor Tosta e Matheus Moraes, que acompanham Cícero há sete anos.

Quem abre a noite no Circo é o projeto Posada e o Clã, que lançou disco no final de 2017, recebeu elogios da imprensa e foi capa de playlist no Spotify. As canções de Posada unem a dureza sonora com a leveza da poesia, e as composições já foram gravadas por artistas como Lenine, Duda Brack, Chico Chico, Júlia Vargas e o próprio Cícero. Enquanto o sotaque pernambucano de Posada é a voz que conquista, são os músicos Gabriel Ventura (guitarra), Hugo Noguchi (baixo) e Gabriel Barbosa (bateria) que se transformam no clã que dá forma ao som.