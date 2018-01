Audio Rebel recebe jazz moderno do dinamarquês Pauli Poulsen Trio

Ao unir o jazz norte-americano com o dialeto escandinavo, o guitarrista Pauli Poulsen mostra a sua identidade musical. Pela primeira vez no Brasil, ele será recebido na Audio Rebel pelos brasileiros Alexandre Katatau, no baixo, e Eduardo Souto, na bateria. A apresentação será realizada na terça-feira (9), a partir das 20h30. Os ingressos custam R$ 20 e a classificação etária é de 16 anos.

Das Ilhas Faroe, na Dinamarca, para o mundo, o guitarrista Pauli Poulsen encarna o espírito contestador do jazz moderno. Sua fórmula musical o levou a excursionar pelo Norte europeu e por Los Angeles.