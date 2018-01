Artista italiana Marina Ripa di Meana morre aos 76 anos

A atriz, escritora e estilista italiana Marina Ripa di Meana, 76, morreu nesta sexta-feira (5), após lutar durante 16 anos contra um câncer.

De acordo com a imprensa local, Meana teria dito aos amigos e familiares que "ela celebrava seu último Natal". As causas da morte ainda não foram divulgadas. No entanto, os diversos tratamentos feitos contra o câncer já haviam deixado marcas em seu rosto.

Nascida em 21 de outubro de 1941, em Reggio Calabria, a artista começou a trabalhar como designer de moda, abrindo um ateliê na Piazza di Spagna. Durante sua carreira, Meana escreveu mais de 10 livros, entre autobiografias e romances, além de dirigir o filme "Cattive Ragazze", estrelado pela atriz italiana Eva Grimaldi.