Saiba como usar a cor do ano de 2018: o ultravioleta

Recentemente, a Pantone divulgou que a "cor do ano" de 2018 é o ultravioleta, e algumas marcas já se mobilizam para aderir à tonalidade em suas produções. A cor de número 18-3838, "mística, transgressiva e espiritual", foi muito usada por famosos como o cantor Prince, na divulgação de seu álbum "Purple Rain", e a princesa Diana, que utilizava peças da grife italiana Versace com variações desse tom.

Até a cantora Rihanna se mobilizou e, um dia após a divulgação da tonalidade, postou uma foto em seu perfil no Instagram com um figurino roxo. O instituto Pantone apresentou em seu site uma paleta para harmonizar diversas tonalidades com o ultravioleta, que vão do azul acinzentado ao roxo escuro.

Dessa maneira, grifes como Stella McCartney, Gucci, Marni e Blumarine já se anteciparam e incluíram essas colorações em suas coleções. A tradicional bolsa de nylon "Falabella", de Stella McCartney, já tem tonalidades roxas para 2018. Já a Gucci desenvolveu uma saia lápis com uma coloração fúcsia.

Por sua vez, o violeta é a cor do casaco de tecido texturizado da Marni. E há ainda, com tons de ameixa, a bolsa tote em alto-relevo da Blumarine. Além disso, a Pantone divulgou diversos itens com tonalidades roxas, que vão desde meias da marca Unsimply Stitched a um bule de chá da Primula.