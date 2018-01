Nasa e Mattel criam boneca astronauta para inspirar meninas

A agência espacial dos Estados Unidos, a Nasa, em parceria com a companhia de brinquedos American Doll, da Mattel, criou uma boneca astronauta para encorajar as meninas a estudarem matérias científicas.

A boneca se chama "Luciana Vega", tem 11 anos e é de origem chilena. Seu sonho é ser a primeira pessoa a visitar Marte. De acordo com a Nasa, o objetivo é demonstrar a importância do aprendizado através dos erros e do trabalho em equipe, já que, para pisar em solo marciano, "Luciana passaria por muitos desafios".

Além disso, viajar para Marte é uma meta que a Nasa realmente almeja e, no futuro, precisará de especialistas que trabalhem para a realização do projeto. As idealizadoras do brinquedo são a cientista Ellen Stofan, Deborah Barnhart, diretora do U.S.

Space & Rocket Center, Maureen O'Brien, gerente de alianças estratégicas da Nasa, e a astronauta Megan McArthur. "É muito importante encontrar um novo modo de inspirar as futuras gerações e fazê-las se interessar pela exploração espacial", declarou McArthur. "Desde sempre, eu encorajo meninas e meninos a seguirem seus sonhos, mesmo que sejam difíceis, e penso que isso pode ajudar a mostrar que os desejos podem virar realidade para todas as crianças", completou.

Quem adquire a boneca pode ainda acessar um aplicativo e um site que contêm simulações espaciais e questionários educativos. E, ainda, obter uma série de livros com Luciana como protagonista.

A boneca tem 45 centímetros, custa US$ 115 (cerca de R$ 370) e está disponível no site da American Doll.