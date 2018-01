Luciano Huck ainda não descartou hipótese de disputar 2018, diz revista

O apresentador Luciano Huck anunciou publicamente a desistência de concorrer à presidência da República na eleição deste ano, mas talvez não tenha excluído totalmente a ideia de seu horizonte. De acordo com a coluna Radar da revista Veja, Huck admite em conversas particulares que ainda não descartou tal chance.

O apresentador teria deixado claro a um tucano a ideia de que sua participação ou não na disputa dependeria do desempenho do nome de Geraldo Alckmin (PSDB), governador de São Paulo. O que se conversa é que se a candidatura do governador não decolar até abril, Huck pode se lançar.

Luciano Huck e o juiz federal Sérgio Moro em cerimônia comemorativa ao Dia do Exército

