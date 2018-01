Confira as melhores 'festas da Befana' na Itália

Cheias de doces e brinquedos, as festas da Befana pela Itália serão imperdíveis em 2018. A Befana é uma personagem folclórica italiana, tão importante quanto o Papai Noel para as crianças brasileiras. De acordo com as lendas, uma idosa acolheu os Três Reis Magos antes de encontrarem o Menino Jesus quando nasceu.

Como forma de agradecimento, eles a convidaram a seguir o caminho para visitar o menino. Porém, a senhora disse que estava muito ocupada. Arrependida, acredita-se que essa idosa passa em todas as casas no dia 6 de janeiro levando doces às crianças com esperança de que um deles seja Jesus.

Confira:

1) Festa Nacional da Befana - Urbania A tradicional festa acontece entre 4 e 6 de janeiro e terá jogos, música e espetáculos. O visitante ainda pode conhecer a "Casa da Befana" e enviar cartas a senhora. Além disso, nessa edição haverá uma Parada da "Maior meia do Mundo".

2) La Tamplà - Comacchio Acontece em 5 de janeiro a marcha da Befana, ao ritmo de tambores feitos com panelas e latas. Na mesma cidade, desta vez no dia 6 de janeiro, a Befana poderá ser vista na Torre do Relógio, na piazza Folegatti.

3) 'Brusa la vecia' - Verona A "Brusa la vecia" é um ritual de "renovação". Acontecerá em 6 de janeiro, na Piazza Bra "a queima da Befana", para atrair energias positivas para o ano de 2018.

4) 'Disfida della Befana' - Gropparello No dia 6 de janeiro, haverá uma visita guiada ao Castelo de Gropparello e aos seus jardins "encantados". As crianças poderão participar de uma brincadeira de combate a ogros e bruxas pelo local.

5) Befana "aquática" - Riva del Garda Em Riva del Garda, em 6 de janeiro, a Befana fará aparição pelas águas. Ela surgirá do lago de Garda trazendo brindes às crianças. Acontecerá também uma festa com diversos tipos de entretenimento, com música e comida para os adultos.

6) "Epifania no Castelo! Vamos festejar o 6 de janeiro" - Fontenallato A comemoração será feita com uma visita guiada ao Castelo de Fontanellato, com animações. O evento foi elaborado com o intuito de despertar o gosto pela leitura para as crianças e é inspirado em "Harry Potter."

7) 'Sagra della Sfincia' - Montelepre A tradicional "Sagra della Sfincia" acontece esse ano em 6 de janeiro, data em que a maioria das celebrações da Befana acontecem. O evento traz doces típicos italianos e contará com a participação do artista Paolo Brancati.

8) Cavalgada dos Magos - Florença A Opera de Santa Maria das Flores, em Florença, organiza anualmente um cortejo para as celebrações da Befana. O desfile acontece em 6 de janeiro e conta com centenas de figurantes, que usam roupas de época. A parada tem início no Palácio Pitti, atravessa a Ponte Vecchio, e termina na Piazza del Duomo.

9) Exibição de filme no Cinecittà World - Roma Em 6 de janeiro, o Teatro 1 do Cinecittà World apresentará a animação "Leo Da Vinci, Missão Monnalisa", que conta a história do pintor, passando por diversas de suas descobertas.

10) 'Nott de Bisò' - Faenza A comemoração acontece em 5 de janeiro, na Piazza del Popolo de Faenza. É uma tradição, desde 1964, acender a "fogueira do ano velho" e beber o Bisò - vinho quente típico - durante o evento.