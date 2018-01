Feijoada da Família Portelense recebe Maria Rita neste sábado

A temporada de grandes eventos na Portela em 2018 começa neste sábado (6), a partir das 13h, com a tradicional Feijoada da Família Portelense. E a primeira atração do ano é Maria Rita, que cantará ao lado de Monarco, Tia Surica, Serginho Procópio e demais integrantes da Velha Guarda Show.

A abertura fica a cargo do grupo Tempero Carioca, com samba de raiz. Em seguida, a Velha Guarda sobe ao palco para relembrar clássicos como "Lenço", "Quantas Lágrimas", "Corri pra Ver", "Você me Abandonou", "Coração em Desalinho" e "Vivo Isolado do Mundo".

Menos de um ano após participar do desfile da azul e branco, Maria Rita volta para os braços da Família Portelense, para cantar hits como "Cara Valente", "Tá Perdoado", "O Que É o Amor?" e "Não Deixe o Samba Morrer".

Em janeiro de 2017, Maria Rita participou da feijoada e recebeu o carinho de Monarco, Tia Surica, da segunda porta-bandeira Camylinha Nascimento e do presidente Luis Carlos Magalhães

O encerramento será feito com a apresentação do elenco-show da Portela, que reúne ritmistas da Tabajara do Samba, intérpretes, passistas, baianas e casal de mestre-sala e porta-bandeira.

O ingresso antecipado (primeiro lote) custa R$ 15. No dia do evento, o valor passa para R$ 20. Mesas e camarotes estão esgotados.

A Quadra da Portela fica na Rua Clara Nunes 81, Madureira, Zona Norte do Rio.