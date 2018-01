Previsão astrológica para 2018: que presentinhos trarão os astros aos líderes mundiais?

O novo ano chinês do Cão de Terra começa e apesar de todas as considerações 2018 promete ser um ano favorável. Com base em várias previsões astrológicas, a Sputnik lhe oferece o horóscopo das figuras mais significativas na política mundial.

Rodrigo Duterte (Áries)

Este é o primeiro signo do zodíaco e tem como principal característica uma grande força, energia e coragem. Porém, seu oposto negativo reflete em seu caráter sentimentos de raiva e vingança.

O ano de 2018 será de transformação e possíveis atrasos para os arianos, principalmente para o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. Parece que desafios o esperam por todos os lados, sobretudo provenientes do sul. Mas, nascidos sob esse signo podem contar com a ajuda de outro vizinho, por exemplo, um país eslavo grande, especialmente se precisar de apoio para combater seus adversários.

Ashraf Ghani (Touro)

A melhor notícia do ano para os taurinos é a aproximação do planeta Júpiter, que aconteceu em outubro de 2017 e permanecerá até novembro de 2018. Nessa conexão, os nascidos sob esse signo, entre os quais está o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, têm todas as oportunidades para resolver problemas que permanecem já durante muito tempo.

No entanto, para o ano que já começou é aconselhável que os taurinos prestem mais atenção àqueles que chamam de "seus amigos" — nem toda amizade possui interesses mútuos e dá frutos para ambas as partes.

Donald Trump (Gêmeos)

Para o presidente dos EUA Donald Trump, a segurança será a maior preocupação em 2018. Portanto, é vital estabelecer relações amigáveis com seus vizinhos — isso ajudará a minimizar os riscos.

Figura de cão gigante que imita a aparência e gesto de Donald Trump, nascido em 1946 no ano do Cão [horóscopo chinês], apareceu em centro de laser chinês na véspera de Ano Novo

Aqueles que nascem sob a influência deste signo, terão muitas ideias e projetos no ano que começou. Entretanto, os astros aconselham a todos de Gêmeos a ler melhor sobre o assunto em questão para saber ao certo onde aplicá-lo. Resta esperar que este aviso não esteja ligado com a Estratégia de Segurança Nacional autorizada pelo presidente no fim do ano passado.

Angela Merkel (Câncer)

Para este novo ano é previsto que os caranguejos, inclusive para a chanceler da Alemanha, tenham a falsa impressão de fazer esforços inúteis, mas é necessário ter paciência. Os resultados virão na hora certa e de maneira inesperada.

Os astrólogos aconselham aos representantes desse signo sentimental, que estão passando por algumas pressões no trabalho, a evitar o estresse e dedicar mais tempo à saúde e vida pessoal. O início do ano surgirá com sinais de que é vital mudar algo na vida. Assim, é possível que Angela Merkel consiga encontrar outra ocupação mais favorável, do que se tornar chanceler alemã pela quarta vez.

Pedro Passos Coelho (Leão)

Este signo do fogo, associado ao sol, dá aos leoninos uma imensa energia criativa, a qual está relacionada com seu instinto de liderança. É o caso do ex-premiê de Portugal, Pedro Passos Coelho, que fez uma contribuição significativa na vida política e econômica do país.

Os tempos se mudam e o poder passa por outras mãos, no entanto, no atual ano, nascidos sob esse signo devem crer que graças à sua autoconfiança e ambição, têm a oportunidade de melhorar a vida de outros.

Em 2018, astrólogos aconselham que leoninos não tenham medo do desconhecido. Assim, descobrirá que as atividades aventureiras são as coisas certas neste momento.

Bashar Assad (Virgem)

A posição adequada dos planetas em 2018 ajudará os virginianos a superar a crise prolongada e controlar seus instintos impulsivos que, às vezes, vem à tona. Os Virgens devem dar mais preferência à vida social e buscar um sentido maior para a vida. Agora o perigo ficou para trás, pois os terroristas foram expulsos do país. No entanto, a Síria não foi mencionada na Estratégia de Segurança Nacional dos EUA… Talvez, o ano de 2018 trará finalmente a mudança tão esperada já há muito tempo.

Mas as estrelas avisam aos virginianos que mesmo com a chegada do novo ano, nem todos os problemas serão resolvidos e lembram o presidente sírio, que as tropas norte-americanas permanecem no país até o momento.

Vladimir Putin (Libra)

O alinhamento dos planetas promete aos representantes da balança — prosperidade financeira e progresso!

Recentemente tornou-se conhecido que Vladimir Putin pretende concorrer à presidência da Rússia nas próximas eleições. Segundo acredita o porta-voz do presidente e experiente político, Dmitry Peskov, apesar de haver muitos candidatos à altura que concorrerão à presidência do país, "nenhum deles chegou perto de desafiar o poder do libriano Vladimir Putin para as eleições presidenciais em março de 2018". Contudo, sob a influência do planeta Vênus, é previsto um ligeiro desequilíbrio quanto à aproximação de duas loiras russas que também decidiram se candidatar.

Qualquer que seja o resultado, resta apenas desejar boa sorte a Vladimir Putin.

Luiz Inácio Lula da Silva (Escorpião)

Plutão continua regendo sobre o signo de Escorpião, o que significa que durante este ano, deve-se ter muita cautela com certas operações. O Ano do Cão (horóscopo chinês) agirá diretamente sobre as relações, principalmente as judiciais. As previsões para o futuro do escorpiano Lula da Silva dependerá das veracidades dos fatos e do trabalho árduo sobre os acontecimentos, basta manter o foco e continuar no processo. Caso contrário, se mantido recluso, não conseguirá aquele tão esperado cargo dos sonhos, pelo menos por enquanto.

Emmanuel Macron (Sagitário)

O fim do ano passado se tornou muito favorável para alguns representantes deste signo. Entre eles, encontra-se Emmanuel Macron, que conseguiu ganhar as eleições presidenciais em 2017 e se tornar o presidente da França.

Essa nova etapa também será favorável para viagens. É claro que há relações que devem ser melhoradas ou estabelecidas, apesar dos vários obstáculos que constroem as vizinhanças.

Não obstante, o ano novo sem dúvidas trará novos desafios para os sagitarianos. Portanto, o "protestador da França" deve fazer o possível para defender sua pátria e povo de várias ameaças, especialmente daquelas com armas e que fogem do Oriente Médio para a Europa.

Kim Jong-un (Capricórnio)

O ano que passou foi intenso para os representantes deste signo zodiacal, especialmente para o líder norte-coreano Kim Jong-un, que tornou seu país muito popular graças a seus programas nucleares e de mísseis que ameaçam o mundo inteiro.

No fim do ano passado, seu último avanço foi o lançamento de um novo míssil Hwasong-15 que voou 4475 km.

Assim, para que neste ano Kim Jong-un realmente possa cumprir suas promessas de atingir a costa oriental estadunidense, Kim deve manter os esforços e mudar as estratégias, lançando o míssil balístico intercontinental de modo horizontal a uma distância de 11.000 km.

Por outro lado, os astros predizem que os próximos 12 meses devem ser destinados para estabelecer boas relações com vizinhos longínquos e, até mesmo, adversários. Então, ainda não é tarde para buscar diálogo e paz com os EUA.

O futuro é muito incerto e é difícil saber exatamente o que acontecerá. Tendo isso em consideração, a redação da Sputnik Brasil não é responsável pela concretização das previsões. Tudo o que foi mencionado acima tem a intenção única de divertir nossos leitores.

Moon Jae-in (Aquário)

O recém-eleito presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, terá um ano bastante difícil, devido à quantidade excessiva de tarefas a serem cumpridas, especialmente em tempos de crise nuclear coreana. O desejo de finalizar as responsabilidades pode fazer com que os aquarianos fiquem estressados antes da metade do ano.

Nessa conexão, a posição dos planetas indica que os representantes desse signo zodiacal devem aprender a alcançar seus objetivos e também a dizer não, inclusive nas questões de trabalho. Para os Aquários, o lema deste ano é não esquecer seus próprios interesses mesmo se houver alguma pressão por parte dos "aliados" e "vizinhos nucleares".

João Lourenço (Peixes)

O horóscopo de 2018 incentiva os Peixes, entre os quais se encontra o recém-eleito presidente de Angola, João Lourenço, a manter os olhos abertos, especialmente durante a primavera. As possibilidades que pensava que nunca mais voltariam, irão aparecer! Assim, as estrelas o aconselham a continuar seguindo o mesmo caminho que foi escolhido há alguns meses.

Além disso, os piscianos não devem esquecer sobre suas responsabilidades e concentrar-se no trabalho. Tudo promete correr perfeitamente bem, se a disposição for otimista.

>> Sputnik